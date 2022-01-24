Возле Николаева на одесской трассе легковушку после столкновения с микроавтобусом разорвало на две части

Вечером в понедельник, 24 января, на трассе Николаев — Одесса столкнулись автомобили Ford Orion и микроавтобус Mercedes-Benz Viano.

Об этом сообщают «Новости-N».

Ford ехал по трассе, со стороны Николаева, в направлении Одессы. В районе 123 километра водитель не справился с управлением, автомобиль занесло на скользкой дороге, его вынесло на встречную полосу — прямо под ехавший Mercedes. От полученного мощного бокового удара Ford разорвало пополам. Mercedes после столкновения съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель Ford — мужчина средних лет — погиб на месте происшествия.

Из-за аварии на трассе возникла автомобильная пробка в направлении Николаева.

Напомним, как в Николаеве водитель Lexus влетел в столб – от автомобиля осталась груда металла.