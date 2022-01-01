В центре Николаева произошло ДТП с новым троллейбусом

В Николаеве, в понедельник, 24 января, на Большой Морской столкнулась Hyundai и новый троллейбус.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Электротранспорт Николаева».

Отмечается, что ДТП произошло на остановке Фалеевской.

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения. На месте инцидента работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, 23 декабря произошло возгорание троллейбуса 0012 вблизи остановки «Озерная» во время движения по маршруту №2. На место сразу вызвали спасателей, которые ликвидировали пожар на площади в 4 квадратных метра. При пожаре травмированных и пострадавших не было. Вскоре стало известно, что сгоревший на Намыве троллейбус по гарантии заменят на новый, а остальные пока снимут с маршрутов для дополнительного осмотра. Через несколько недель фирма-поставщик заменила сгоревший на Намыве троллейбус – его будут готовить к выходу на маршрут.

Отметим, что это не первое ДТП с новый троллейбусом. К примеру, в сентябре 2021 года в Николаеве Nissan врезался в новый троллейбус, который впервые вышел на маршрут – есть пострадавшие.

В ноябре 2021 водитель Skoda спровоцировал ДТП с новым троллейбусом.

Также в декабре на проспекте Hyundai не пропустил новый троллейбус и врезался в него