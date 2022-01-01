Участником ДТП возле Николаева, где легковушку разорвало на две части, оказался брат депутатов Садридиновых

Водителем микроавтобуса Mercedes-Benz Viano, в который въехал водитель Ford Orion на трассе «Николаев — Одесса», оказался младший брат депутатов Тахира и Рустама Садридиновых – Джамшед.

Об этом пишет MK.NEWS.

Отмечается, что сам Джамшед Садридинов серьезных травм не получил. При этом, по словам полиции, бал госпитализирован в медицинское упреждение.

Отметим, что Тахир Садридинов является депутатом от «Нашего края» в Николаевском областном совете, а Рустамджан Садридинов депутат в городском совете.

Как известно, 24 января на трассе Николаев — Одесса столкнулись автомобили Ford Orion и микроавтобус Mercedes-Benz Viano. Так, от полученного мощного бокового удара Ford разорвало пополам. Mercedes после столкновения съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате столкновения транспортных средств водитель легковушки погиб на месте происшествия, а две его пассажирки, одна из которых девятилетняя девочка, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.