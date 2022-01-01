В Николаеве произошел пожар возле катка на Соборной площади

В Николаеве вечером 24 января случился пожар возле катка на Соборной площади.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По предварительным данным, пожар случился в хозяйственном помещении, которое размещено возле самого катка. На место прибыли дежурные отделения спасателей, которые погасили возгорание.

Данных о пострадавших нет, в результате пожара повреждена постройка возле катка, также частично поврежден и каток.

«Новости-N» сообщают, что загорелась деревянная будка, расположенная возле катка. Рядом с горящей конструкцией находилась машина для заливки катка, она также частично пострадала от высокой температуры во время пожара.

Напомним, ранее в Николаеве неизвестный заявил о «заминировании» катка на Соборной площади, сообщение оказалось ложным.