СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 19 тысяч новых случаев COVID-19

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25.01.2022 08:20

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:20 За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 594), сообщили в Минздраве.

69 546 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 507 человек; летальных исходов – 161; выздоровели – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 889 488 человек; выздоровели – 3 591 201 человек; летальных исходов – 99 443; проведено ПЦР-тестов – 17 581 514.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3889488

19118

99443

161

3591201

5863

198844

522,1

м. Київ

354813

1589

8447

3

331197

441

15169

511,6

Вінницька

122827

1207

3310

12

110174

175

9343

607,0

Волинська

107479

492

2235

1

101974

144

3270

317,4

Дніпропетровська

249337

574

9103

11

234237

177

5997

189,5

Донецька

174695

788

5270

3

164816

246

4609

245,4

Житомирська

147843

269

3336

4

138130

287

6377

529,8

Закарпатська

94097

680

2529

13

85330

170

6238

498,0

Запорізька

185692

462

5471

4

177661

63

2560

152,4

Івано-Франківська

148854

1387

3203

7

124368

556

21283

1558,8

Київська

193398

745

4806

7

181932

238

6660

373,8

Кіровоградська

34806

95

1632

8

31344

65

1830

197,1

Луганська

62393

387

2259

4

57751

64

2383

354,4

Львівська

242791

2299

6163

8

214189

119

22439

895,1

Миколаївська

118997

306

3378

1

113207

199

2412

216,2

Одеська

250732

910

5690

6

231883

35

13159

554,4

Полтавська

147960

697

3932

8

138177

346

5851

423,6

Рівненська

134768

809

2353

9

126582

335

5833

506,7

Сумська

143320

809

2948

11

129352

388

11020

1036,7

Тернопільська

117728

1164

2211

5

106723

209

8794

848,9

Харківська

257130

1038

6549

6

235376

224

15205

573,9

Херсонська

81663

122

2748

4

76240

25

2675

261,3

Хмельницька

156103

579

3455

10

143731

304

8917

712,9

Черкаська

134120

490

2749

5

126826

390

4545

382,9

Чернівецька

128466

919

3098

5

116880

107

8488

943,4

Чернігівська

99476

301

2568

6

93121

556

3787

384,0
    Фотофакт