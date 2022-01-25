СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 19 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:20 За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 594), сообщили в Минздраве.

69 546 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 507 человек; летальных исходов – 161; выздоровели – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 889 488 человек; выздоровели – 3 591 201 человек; летальных исходов – 99 443; проведено ПЦР-тестов – 17 581 514.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получили две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 человек, бустерную дозу – 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: