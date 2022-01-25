В САД Николаевщины заявили, что на всех дорогах области обеспечили проезжаемость – более 70 единиц техники продолжает работать

В Николаевской области из-за интенсивного снегопада на автодорогах кое-где образовался снежный накат и гололедица. Дорожники и механизмы работают в усиленном круглосуточном режиме.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

«Для устранения последствий непогоды и очистки покрытия дорог от снежной «каши» задействовано свыше 70 единиц спецтехники и 87 дорожников. За сутки использовано почти две тысячи тонн песчано-солевой смеси. Проезд по всем дорогам общего пользования государственного значения Николаевской области обеспечен. Снегопад понемногу утихает. Однако предстоит активная работа по полной очистке покрытия автомобильных дорог от снежного покрова», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и отдавать предпочтение в движении снегоуборочной спецтехнике.

В случае, если вам понадобится помощь на дороге, звоните по телефону диспетчеру Службы автомобильных дорог в Николаевской области по тел. (0512)67-51-31, (068) 886-88-00 (круглосуточно).

Напомним, что в Николаевском гидрометцентре заявили, что 25 января Николаевская область еще ощутит влияние циклона над востоком Черного моря.