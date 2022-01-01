Появилось видео возникновения пожара возле катка на Соборной площади в Николаеве

Опубликовано видео, как случился пожар возле катка на Соборной площади в Николаеве.

Запись с камер системы «Безопасный город» опубликовали на YouTube-канале Mykolaiv Secure.

Как известно, пожар случился вечером 24 января в хозяйственном помещении, которое размещено возле самого катка. На место прибыли дежурные отделения спасателей, которые погасили возгорание. По предварительной информации, в сгоревшей постройке могли находиться легкогорючие вещи, а также канистры с топливом.

В результате пожара повреждена постройка возле катка, также частично поврежден и каток.

Судя по видео, причина пожара не в поджоге – возле загоревшейся пристройки проходило несколько людей, но они были на расстоянии, никто из них ничего не бросал в сторону катка.

В один момент из пристройки начал идти дым, а вскоре строение полностью охватило огнем.

Спустя какое-то время на место прибывают сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали пожар.

Напомним, ранее в Николаеве неизвестный заявил о «заминировании» катка на Соборной площади, сообщение оказалось ложным.