В Николаевской области продолжает расти заболеваемость COVID-19

По состоянию на 25 января в Николаевской области выявлено 306 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 25 января из всех 118 997 (+306) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:
– Николаев – 70 333 (+148);
– Первомайск – 7 049 (+48);
– Южноукраинск – 3 827 (+15);
– Вознесенск – 2 672 (+1);
– Очаков – 1 976 (+1);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 93 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 064 (+7) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 199, всего – 113 207.
Умерло от последствий COVID-19 – 3 378, в сутки – 1.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 25 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 450 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 39 больных;
- городская больница №3 Николаева – 57 больных и 11 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 49 больных и 9 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 27 больных и 30 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 25 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 30 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 10 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 16 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 14 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 3 больных и 4 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 7 больных и 9 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 3 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 18 больных и 6 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 30 больных и 5 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 4 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 17 больных и 21 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 6 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 25 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 245,03 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,51% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 940,86 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 38,54 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 16,82% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +29,24% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 25 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,53%.