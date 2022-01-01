В Корабельном районе Николаева фура снесла «ВАЗ»

Утром 25 января в Корабельном районе Николаева произошло ДТП с участием легкового автомобиля «ВАЗ» и большегруза DAF.

Об этом сообщает «Корабелов.Инфо».

Отмечается, что происшествие случилось по улице Айвазовского, в сторону портов от проспекта Корабелов.

Известно, что фура двигалась по улице Кобзарской в сторону ул. Айвазовского. Грузовику стоял знак «Уступить дорогу», он начал притормаживать, но не справился с управлением и врезался в бок легковушке, в результате оба автомобиля съехали в кювет.

При этом, по словам очевидцев, водителя легковушки быстро удалось достать из авто.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения, легковушка значительные.

Напомним, как на трассе возле Николаева легковушка после столкновения с фурой слетела с дороги и врезалась в дерево – один человек пострадал.