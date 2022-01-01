На трассе возле Николаева столкнулись «Москвич» и Renault – двух человек из авто доставали спасатели

Вечером в понедельник, 24 января, возле микрорайона Большая Корениха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Москвич» и Renault.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге Т-1507 «Николаев-Парутино-Очаков» (недалеко от садово-виноградного общества «Сады-3» мкр Большая Корениха) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей 2141 «Москвич» и Renault Magnum.

По вызову прибыло дежурное отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части на специализированном автомобиле САРМ-Л, дежурная смена оперативно-координационного центра. Установлено, что в результате столкновения транспортных средств заблокирован водитель и пассажир легкового автомобиля «Москвич». Спасатели деблокировали пострадавших из изуродованного авто и передали медикам. 56-летний мужчина и 25-летняя женщина каретой скорой помощи доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

От ГСЧС к ликвидации последствий привлекались семь спасателей и две единицы техники, работал экипаж полиции, бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, как на трассе Николаев — Одесса столкнулись автомобили Ford Orion и микроавтобус Mercedes-Benz Viano. От полученного мощного бокового удара Ford разорвало пополам. Mercedes после столкновения съехал в кювет и врезался в дерево.

Позже стало известно, что водителем микроавтобуса Mercedes-Benz Viano, в который въехал водитель Ford Orion на трассе «Николаев — Одесса», оказался младший брат депутатов Тахира и Рустама Садридиновых – Джамшед.