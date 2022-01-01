В ГСЧС назвали причину пожара возле катка на Соборной площади

Причиной пожара временного сооружения возле катка на Соборной площади в Николаеве стало короткое замыкание электросети.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«В 22:44 пожар локализован, в 22:48 ликвидирован на площади 6 кв. м, его вызвало короткое замыкание электросети», – говорится в сообщении.

Как известно, пожар случился вечером 24 января. В результате пожара повреждена постройка возле катка, также частично поврежден и каток. Позже в Сети опубликовали видео возникновения пожара.

Напомним, ранее в Николаеве неизвестный заявил о «заминировании» катка на Соборной площади, сообщение оказалось ложным.