В результате давки на матче в Камеруне погибли 8 человек

В понедельник, 24 января, во время матча Кубка африканских наций в Камеруне образовалась давка, в результате которой погибли 8 человек и еще 50 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел, когда фанаты пытались попасть на стадион «Олембе» в Яунде, чтобы посмотреть матч между Камеруном и Коморскими островами.

Около 50 тысяч болельщиков хотели попасть на столичный стадион, который может вместить 60 тысяч зрителей. Однако согласно коронавирусным ограничениям, арена могла быть заполнена не более чем на 80%.

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, в связи с чем число жертв может увеличиться.

Конфедерация африканского футбола (CAF), которая организует Кубок африканских наций, заявила, что знает о давке.

«В настоящее время CAF расследует ситуацию, чтобы получить более подробную информацию об этих инцидентах. Мы находимся в постоянном контакте с властями Камеруна и местным организационным комитетом», - говорится в заявлении представителя CAF.

В заявлении также говорится, что генеральный секретарь CAF Верон Мосенго-Омба должен посетить пострадавших в Яунде.

At least six people dead and multiple supporters hospitalised after #stampede ahead of #AfricaCup of Nations hosts #Cameroon 's match against #Comoros at the Olembe Stadium in Yaounde...Images online show fans breaking through gates at the Olembe Stadium pic.twitter.com/YV9wq5kiTY — Smriti Sharma (@SmritiS24856750) January 25, 2022

Напомним, что ранее в США на фестивале во время выступления известного рэпера в давке погибли не менее восьми человек, более десятка пострадали.