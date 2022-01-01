Блэкаут в Центральной Азии: сразу три страны остались без света

Во вторник, 25 января, в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло масштабное отключение электричества.

Об этом сообщает Новая Газета.

В администрации столицы Казахстана, Алматы, где проживает более двух миллионов человек, заявили, что «отключение произошло по линии KEGOC («Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»). По словам представителя акимата, в сети упало напряжение, сработали системы автоматической частотной загрузки на подстанциях. Также он уточнил, что работы по переподключению уже начаты.

Как сообщает издание Orda.kz, отключения электричества также произошли в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области (Казахстан), а также в столице Кыргызстана Бишкеке, в кыргызстанском городе Оша и в столице Узбекистана Ташкенте. Tengrinews сообщает об отключениях в Алма-Атинской, Жамбыльской и Туркестанской областях Казахстана, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей Кыргызстана.

В KEGOC Казахстана рассказали, что из-за энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».

«В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. В настоящее время Системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии», – написали в KEGOC.

Как сообщает Газета.uz, в результате отключения электричества работа Ташкентского метро была приостановлена, а движение на дорогах начали регулировать сотрудники ДПС. Аэропорт Ташкента временно перестал принимать рейсы из-за перебоев с электричеством. Аэропорт Бишкека перешел на автономное энергообеспечение.

В свою очередь РБК отмечает, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединены в единое энергокольцо Центральной Азии.

«Проект единой энергосистемы был подготовлен еще в советское время. Система, которая позволяла регулировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и воду, управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте. В частности, летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям избыточную электроэнергию, а в зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию из соседних республик. В 2003 году систему покинул Туркменистан, в 2009 году из «энергокольца» вышел Таджикистан», - отмечает издание

Напомним, что ранее жители села на Николаевщине перекрыли трассу М-14, потому что пятый день сидят без света.