На Николаевщине патрульные с неравнодушными гражданами помогли вытащить выехавшую в кювет фуру

В понедельник, 24 января, в Николаевской области патрульные вместе с небезразличными гражданами помогли водителю грузовик.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

На автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», недалеко от села Сеньчино. Во время патрулирования указанного участка, инспекторы заметили грузовик MAN, водитель которого объяснил правоохранителям, что он не справился с управлением из-за непогоды и съехал в кювет, а самостоятельно выехать не смог.

Полицейские остановили другой грузовик и попросили его водителя о помощи. Он сразу согласился. Но попытки были тщетны. Тросы, находившиеся у правоохранителей и водителей, рвались один за другим.

Тогда же патрульные поехали за помощью в ближайшую СТО. Работники СТО предоставили свой специальный трос, с помощью которого и вытащили грузовик.

Напомним, что ранее николаевские спасатели помогли вытащить из кювета «Москвич», который вылетел с дороги из-за скользкого дорожного покрытия.