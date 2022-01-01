В Николаеве горожане раскритиковали выполненные работы на «Аллеи Дружбы»

В Николаеве строительные работы на Аллеи национальных диаспор, которая находится на Набережной и реализована в рамках «Общественного бюджета», выполнены некачественно.

Об этом написал местный житель в Facebbook-группе «Contact Center приМиколаївськійміськійраді».

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт сквера, расположенного по улице Набережной угол улицы Пушкинской в Центральном районе Николаева, реализовывался по программе «Общественного бюджета» за 999 тысяч гривен. Целью этого проекта является содействие объединению национальных диаспор Николаева, которых в городе более 100.

В свою очередь автор этого проекта Денис Барашковский рассказал, что в техническом задании не указано флаги, чьих национальностей будут находиться на аллее. По его словам, такое решение должны принять представители диаспор, а он только «предоставляет площадку» для объединения национальностей. После чего разгорелись споры, а также не могли определиться, флаги каких десяти национальных диаспор разместятся на территории Аллеи. Дабы не развивать конфликт далее, предположительно решили, что на аллеи возможно будут чередовать флаг Николаева и Украины. Кроме того, в день Независимости страны, диаспора которой проживает в Николаеве, будет подниматься флагшток. Также рассматривался варианты с установкой информационной пластины, где будет размещена одинаковая фраза языком разных национальностей.

Так, автор поста отметил, что на металле уже виднеется ржавчина, а на территории аллеи оставлен мусор. Также, по его словам, место, куда крепится флагшток, установлено ненадежно.

«Почему, какую-то кладовку облагородили плиткой, а дальше в обе стороны не пойми как валяются демонтированные откуда-то опоры и грязь? Почему не залиты бетоном крепления флагштоков, почему нарушена технология покраски металла и уже пошла ржавчина? Почему не вывезен мусор и под забором яма? Так же за забором спокойно есть проход и может упасть с обрыва любой желающий. Так же на склоне мусор. Допустим, остатки строительного мусора вывезут, но работы ведь не закончены. Подойти к аллее спокойно нельзя и ещё можно свалиться. Ну а качество работ как всегда «на высоте», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в комментариях николаевцы также выразили свое недовольство.

Напомним, как в Николаеве завершили монтаж «Аллеи Дружбы», которая едва не спровоцировала конфликт между нацменьшинами.