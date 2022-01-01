В Киеве участники акции «SaveФОП» пытались пробиться в парламент, их не пустила полиция

В Киеве 25 января участники акции «SaveФОП» под Верховной Радой попытались пройти в здание парламента, их не пустила полиция.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Участники акции решили пойти в Верховную Раду переговорной группой после того, как на их требования никто не вышел. Митингующие наткнулись на кордон полиции. Информации о пострадавших или задержанных от полиции пока нет.

В митинге под ВР приняли участие около 2 тысяч человек. Участники акции требуют принятия законопроектов 5866, 5866-1 – они касаются изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно «создания условий для развития физических лиц-предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности».

Полиция ранее сообщала о составлении административных протоколов в отношении двух участников митинга, которые «провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей и сопротивлялись полицейским».

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности кассовые аппараты или их программные аналоги. Ранее николаевские налоговики рассказали о кассовых аппаратах для ФОПов и объяснили, что это нововведение удобно и упрощает работу.