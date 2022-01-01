В Николаеве за сутки произошло три пожара в жилом секторе

В Николаеве за сутки 24 января случилось три пожара в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В одном случае произошел пожар в частном доме по улице Скаржинского в микрорайоне Малая Корениха. Возгорание ликвидировали на площади 60 кв.м, его причина устанавливается. Огнем уничтожены кровля, мебель, бытовая техника и вещи домашнего обихода.

Другой пожар потушили в квартире на первом этаже дома по улице Крылова. Это возгорание вызвало короткое замыкание электросети. А нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления привело к пожару хозяйственной постройки на улице Гетмана Сагайдачного. Пожар потушили на площади 40 кв.м.

Еще один аналогичный пожар хозяйственной постройки случился в селе Калиновка Березанской ОТГ. Благодаря принятым мерам пожарные не допустили распространение огня на рядом расположенный жилой дом.

Напомним, ранее в Николаеве произошел пожар возле катка на Соборной площади.