В центре Киева возле здания СБУ мужчина открыл стрельбу – охранник «обменника» подумал, что группа людей хочет ограбить пункт

В Киеве на улице Владимирской во вторник, 25 января, неизвестный открыл стрельбу возле здания СБУ.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный».

На опубликованных роликах видно, как после перепалки между группами мужчин происходит стрельба. Одна из групп была одета в жилеты с надписью «Український стяг» (общественная организация, которая себя позиционирует как «антикоррупционных активистов»).

Мужчина произвел несколько выстрелов вверх из автомата.

Как уточняет «Страна» со ссылкой на источники в МВД, установлено, что представители ОО пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. Никого не убил.

Все участники инцидента уже задержаны. Также выяснилось, что «инкассатор» – это охранник пункта обмена валют. У него было охотничье ружье Сайга. На данный момент оружие изъято.

Напомним, как в винницком ресторане мужчина открыл стрельбу – для задержания нападающего, который забаррикадировался в туалете, полиция ввела спецоперацию.