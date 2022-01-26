СПЕЦТЕМА: В Украине количество случаев коронавируса за сутки выросло на 24,3 тысячи

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:21 За сутки 25 января в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 642), сообщили в Минздраве.

81 736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 073 человека; летальных исходов – 141; выздоровели – 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 913 809 человек; выздоровели – 3 596 715 человек; летальных исходов – 99 584; проведено ПЦР-тестов – 17 661 202.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: