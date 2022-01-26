СПЕЦТЕМА: В Украине количество случаев коронавируса за сутки выросло на 24,3 тысячи

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:21 За сутки 25 января в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 642), сообщили в Минздраве.
81 736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 073 человека; летальных исходов – 141; выздоровели – 5 514 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 913 809 человек; выздоровели – 3 596 715 человек; летальных исходов – 99 584; проведено ПЦР-тестов – 17 661 202.
С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3913809
|
24321
|
99584
|
141
|
3596715
|
5514
|
217510
|
571,1
|
м. Київ
|
356732
|
1919
|
8460
|
13
|
331899
|
702
|
16373
|
552,2
|
Вінницька
|
124124
|
1297
|
3316
|
6
|
110400
|
226
|
10408
|
676,1
|
Волинська
|
108009
|
530
|
2242
|
7
|
102003
|
29
|
3764
|
365,4
|
Дніпропетровська
|
250141
|
804
|
9106
|
3
|
234455
|
218
|
6580
|
208,0
|
Донецька
|
175713
|
1018
|
5276
|
6
|
165141
|
325
|
5296
|
282,0
|
Житомирська
|
148775
|
932
|
3340
|
4
|
138236
|
106
|
7199
|
598,1
|
Закарпатська
|
94831
|
734
|
2529
|
0
|
85544
|
214
|
6758
|
539,5
|
Запорізька
|
186159
|
467
|
5477
|
6
|
177709
|
48
|
2973
|
177,0
|
Івано-Франківська
|
150826
|
1972
|
3215
|
12
|
124607
|
239
|
23004
|
1684,8
|
Київська
|
194270
|
872
|
4813
|
7
|
182351
|
419
|
7106
|
398,8
|
Кіровоградська
|
34927
|
121
|
1636
|
4
|
31382
|
38
|
1909
|
205,7
|
Луганська
|
62871
|
478
|
2262
|
3
|
57821
|
70
|
2788
|
414,7
|
Львівська
|
244677
|
1886
|
6168
|
5
|
214385
|
196
|
24124
|
962,4
|
Миколаївська
|
119437
|
440
|
3379
|
1
|
113287
|
80
|
2771
|
248,4
|
Одеська
|
252051
|
1319
|
5696
|
6
|
231909
|
26
|
14446
|
608,6
|
Полтавська
|
148791
|
831
|
3934
|
2
|
138474
|
297
|
6383
|
462,1
|
Рівненська
|
135878
|
1110
|
2359
|
6
|
126731
|
149
|
6788
|
589,6
|
Сумська
|
144529
|
1209
|
2959
|
11
|
129685
|
333
|
11885
|
1118,0
|
Тернопільська
|
118618
|
890
|
2212
|
1
|
106941
|
218
|
9465
|
913,7
|
Харківська
|
258636
|
1506
|
6557
|
8
|
235709
|
333
|
16370
|
617,9
|
Херсонська
|
82171
|
508
|
2751
|
3
|
76331
|
91
|
3089
|
301,7
|
Хмельницька
|
157574
|
1471
|
3461
|
6
|
144038
|
307
|
10075
|
805,5
|
Черкаська
|
134810
|
690
|
2761
|
12
|
127265
|
439
|
4784
|
403,1
|
Чернівецька
|
129526
|
1060
|
3100
|
2
|
116985
|
105
|
9441
|
1049,3
|
Чернігівська
|
99733
|
257
|
2575
|
7
|
93427
|
306
|
3731
|
378,3