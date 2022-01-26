СПЕЦТЕМА: В Украине количество случаев коронавируса за сутки выросло на 24,3 тысячи

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26.01.2022 08:21

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:21 За сутки 25 января в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2809, медработников – 642), сообщили в Минздраве.

81 736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 073 человека; летальных исходов – 141; выздоровели – 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 913 809 человек; выздоровели – 3 596 715 человек; летальных исходов – 99 584; проведено ПЦР-тестов – 17 661 202.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3913809

24321

99584

141

3596715

5514

217510

571,1

м. Київ

356732

1919

8460

13

331899

702

16373

552,2

Вінницька

124124

1297

3316

6

110400

226

10408

676,1

Волинська

108009

530

2242

7

102003

29

3764

365,4

Дніпропетровська

250141

804

9106

3

234455

218

6580

208,0

Донецька

175713

1018

5276

6

165141

325

5296

282,0

Житомирська

148775

932

3340

4

138236

106

7199

598,1

Закарпатська

94831

734

2529

0

85544

214

6758

539,5

Запорізька

186159

467

5477

6

177709

48

2973

177,0

Івано-Франківська

150826

1972

3215

12

124607

239

23004

1684,8

Київська

194270

872

4813

7

182351

419

7106

398,8

Кіровоградська

34927

121

1636

4

31382

38

1909

205,7

Луганська

62871

478

2262

3

57821

70

2788

414,7

Львівська

244677

1886

6168

5

214385

196

24124

962,4

Миколаївська

119437

440

3379

1

113287

80

2771

248,4

Одеська

252051

1319

5696

6

231909

26

14446

608,6

Полтавська

148791

831

3934

2

138474

297

6383

462,1

Рівненська

135878

1110

2359

6

126731

149

6788

589,6

Сумська

144529

1209

2959

11

129685

333

11885

1118,0

Тернопільська

118618

890

2212

1

106941

218

9465

913,7

Харківська

258636

1506

6557

8

235709

333

16370

617,9

Херсонська

82171

508

2751

3

76331

91

3089

301,7

Хмельницька

157574

1471

3461

6

144038

307

10075

805,5

Черкаська

134810

690

2761

12

127265

439

4784

403,1

Чернівецька

129526

1060

3100

2

116985

105

9441

1049,3

Чернігівська

99733

257

2575

7

93427

306

3731

378,3
    Фотофакт