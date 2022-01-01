На Николаевщине водитель Kia насмерть сбил пешехода – полиция ищет очевидцев ДТП

В Баштанском районе 25 января водитель Kia сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

21-летний водитель автомобиля Kia совершил наезд на 51-летнего мужчину около 17:50 на автодороге Н-11 «Николаев-Днепр» в селе Марьяновка.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

«Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших данное происшествие, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. 050-013-01-48 или 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей смертельного наезда Citroen на пешехода.