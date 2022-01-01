В селе на Николаевщине на ходу загорелся «ВАЗ»

Вечером во вторник, 25 января, в селе Петропавловка Николаевской области спасатели ликвидировали пожар автомобиля «ВАЗ».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:49 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля «ВАЗ-2106», который двигался по дороге в селе Петропавловка Вознесенского района.

На место выехал дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарные локализовали пожар в 20:24, ликвидировали в 20:37 на площади 4 квадратных метра, его причина устанавливается.

От ГСЧС работала одна единица техники и четыре спасателя, дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как ранее на Николаевщине во время движения загорелся автомобиль.