На Николаевщине растет заболеваемость COVID-19 – за сутки прибавилось 440 подтвержденных случаев

На 26 января в Николаевской области выявлено 440 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 26 январая из всех 119 437 (+440) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 70 560 (+227); – Первомайск – 7 112 (+63); – Южноукраинск – 3 838 (+11); – Вознесенск – 2 679 (+7); – Очаков – 1 978 (+2); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 130 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3072 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 80, всего – 113 287.

Умерло от последствий COVID-19 – 3379, в сутки – 1.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 26 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 472 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 45 больных; - городская больница №3 Николаева – 52 больных и 8 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 61 больной и 2 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 36 больных и 36 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 27 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 32 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 10 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 10 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 18 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 3 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 7 больных и 9 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 3 больных и 1 человек с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 18 больных и 8 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 23 больных и 9 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 6 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 22 больных и 16 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 6 больных; - роддом №1 Николаева - 0.

По состоянию на 26 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 271,64 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27,74% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 974,43 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 39,73 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 18,22% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +31,12% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 26 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27,35%.