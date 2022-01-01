На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Николаевской области полиция устанавливает местонахождение 44-летнего Андрея Чижова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Чижов Андрей Станиславович, 1977 года рождения, ушел из дома 19 января и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые.

У мужчины есть расстройства здоровья.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что полиция также разыскивает 48-летнего Константина Авдеенко, который не вернулся домой.