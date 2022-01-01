Мэр Николаева заверил, что бывшему арендатору не достанется территория на Херсонском шоссе со скейт-парком: «Идите с Богом»

Николаевский сквер, который расположен на Херсонском шоссе, оказался под угрозой сноса из-за того, что бывший арендатор выиграл Верховный Суд. В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что фирма не получит территорию под аренду, поссоветов «идти с Богом подальше от сквера».

Такое мнение он выразил во время прямого эфира в соцсетях.

Как известно, создатель объекта Евгений Корольков сообщил, что недавно построенный скейт-парк и памп-трек на Херсонском шоссе оказался под угрозой сноса, так как бывший арендатор ООО «Кристина» выиграл Верховный суд и возобновил свои права на аренду. Он отметил, что у жителей района «никто не заберет сквер», подчеркивая, что, если на месте участка «вырастит какой-то заборчик», то горожане намерены отстаивать свои права.

Мэр Сенкевич напомнил, что городской совет прошлого созыва принял решение о непродлении договора аренды земли на Херсонском с фирмой «Кристина», которая планировала застроить шоссе жилым комплексом.

— После этого мы разорвали договор, и начали развивать эту территорию как городской сквер. После чего фирма обратилась в суд и сообщила, что мы незаконно разорвали договор…Решение Верховного суда (в пользу ООО «Кристина», - ПН) отменило решение предыдущих инстанций. Аргументы такие, что арендатор придерживался установленного договора и законодательством аренды срока для обращения с ходатайством о возобновлении договора аренды земли, а Николаевский горсовет в месячный срок, как установлено Законом, не принял решение об отказе. Хочу напомнить, что фирма обратилась 5 мая 2018 года, а решение об отказе они получили 20 марта 2019 года, то есть, почти через год. Поэтому сейчас Николаевский городской совет решает юридические вопросы, — рассказал Сенкевич.

Как отметил мэр, вместе со сменой городского совета сменилась и «идеология» управления городом. Поэтому приняли решение обустроить на этом месте зеленую зону, которой, по его словам, не хватает жителям Николаева.

— Мы, как жители, делегируем свои голоса на управление городом депутатам. Депутаты управляют городом через свои голоса, говоря, что «на этой территории не будет никакого дома, а будет зеленая зона». Фирма говорит: «Нет, мы хотим построить там дом, заработать денег. Мы им говорим: «Друзья, ну не будет у вас этого, потому что мы отказываем вам и разрываем договор аренды земли». А люди говорят: «Нет, мы пойдем в суд». Ну, хорошо, есть такая пословица - насильно мил не будешь, — подчеркнул Сенкевич.

Он добавил, что даже при условии продления договора аренды с бывшим арендатором, необходимо получить градостроительные нормы, что не представляется возможным, так как в генеральном плане зона выделена «как зеленая», и против плана ничего построить не получится.

— Друзья, эта фирма «Марина», «Саша», или как она там называется, «Кристина», услышьте меня! Я как городской голова говорю, там ничего не получится построить ни Кристине, ни Марине, ни Свете, ни Саше, ни Коле. Поэтому, заканчивайте эти истории, разрывайте договор, можем вам его разорвать, и идите с Богом подальше от этого сквера, — отметил городской голова.

Он добавил, что городская власть намерена и дальше на этой территории заниматься строительством инфраструктуры для детей и молодежи, сделав так, чтобы «в сквер приезжали из Херсона покататься».

Напомним, как в скейт-парке на Херсонском шоссе неизвестные изуродовали одну из конструкций.