В Париже от переохлаждения умер фотограф – он потерял сознание, но ни один из прохожих не захотел помочь

Во Франции скончался 84-летний фотограф Рене Робер. Мужчина потерял сознание в центре Парижа, но никто из прохожих не вызвал ему скорую помощь.

Об этом сообщает «Сноб».

Робер скончался 18 января. Мужчина вышел из дома в 21:30, почувствовал себя плохо и потерял сознание, ударившись головой. Это произошло в одном из самых оживленных районов Парижа. Около шести утра фотографа заметил бездомный мужчина и обратился в службу спасения, но было поздно. Робер умер в больнице от сильного переохлаждения.

«В течение девяти часов ни один прохожий не остановился, чтобы посмотреть, почему этот джентльмен лежит на тротуаре», - написал в соцсетях близкий друг фотографа Мишель Момпонте.

Он призвал людей обращать внимание на тех, кто лежит на дороге, и «останавливаться на мгновение», чтобы проверить их состояние.

Как сообщает «Bird in Flight», Робер стал известен благодаря портретам исполнителей фламенко, которых снимал на протяжении полувека. Робер опубликовал три фотокниги: «Фламенко» (1993), «Ярость и благодать» (2001) и «Отношение к фламенко» (2003). В прошлом году он передал свои работы Национальной библиотеке Франции.

Напомним, ранее в Рыбаковке спасатели помогли пенсионеру, чья лодка во время непогоды перевернулась в море.