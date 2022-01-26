В МИД заявили о кибератаке на официальный сайт Украины – он был недоступен в течение нескольких часов

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена ​​кибератака. В результате действий хакеров был недоступен для пользователей в течение нескольких часов.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работа по противодействию последствиям кибернападения продолжается.

«Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу», - сказано в сообщении.

Отметим, официальный сайт Украины Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года.

«Это портал для иностранных аудиторий о современной Украине – креативной, динамичной, инновационной, стране разнообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего», - сказано в сообщении.

Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей во всем мире.

Напомним, на нескольких форумах появились объявления о якобы слитых государственных базах данных украинских граждан, полученных через портал «Дія». На одном из форумов цена базы – $15 000.