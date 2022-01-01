В Киеве патрульные уговорили самоубийцу не прыгать с моста

В Киеве ночью 26 января патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Ночью в полицию обратились граждане, сообщившие, что мужчина намерен прыгнуть с Паркового моста. Патрульные Игорь Пальчик и Игорь Кизима оперативно прибыли на вызов и увидели, что за перилами моста стоит мужчина. Впоследствии на помощь прибыл еще один экипаж – Людмила Цапук и Карен Балаян.

Инспекторы начали разговор с мужчиной, всячески отвлекая его внимание. Взволнованный гражданин сообщил патрульным, что нуждается в помощи из-за жизненных проблем.

«Инспекторам все же удалось убедить мужчину не совершать непоправимого, и он согласился перелезть назад. Патрульные помогли спасенному перебраться через перила и передали его врачам для дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее николаевские патрульные спасли мужчину, который после ссоры с девушкой хотел прыгнуть с Варваровского моста.