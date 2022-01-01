СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 33 тысячи новых случаев COVID-19 – это новый антирекорд с начала пандемии

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27.01.2022 08:30

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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8:30 32 393 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников, сообщили в МОЗ.

Согласно данным карты СНБО, наибольшее количество заболевших в Украине за сутки с начала пандемии - более 27 тысяч (4 ноября 2021 года).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 946 202 человека;

выздоровело – 3 601 952 человека;

летальных случаев – 99 738.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 2012;

Винницкая область – 1512;

Волынская область – 544;

Днепропетровская область – 1270;

Донецкая область – 1348;

Житомирская область – 2467;

Закарпатская область – 855;

Запорожская область – 523;

Ивано-Франковская область – 2862;

Киевская область – 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область – 513;

Львовская область – 2696;

Николаевская область – 616;

Одесская область – 1939;

Полтавская область – 903;

Ровенская область – 1424;

Сумская область – 1909;

Тернопольская область – 1597;

Харьковская область – 1593;

Херсонская область – 670;

Хмельницкая область – 1391;

Черкасская область – 700;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 798.

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