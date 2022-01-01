СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 33 тысячи новых случаев COVID-19 – это новый антирекорд с начала пандемии

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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8:30 32 393 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников, сообщили в МОЗ.

Согласно данным карты СНБО, наибольшее количество заболевших в Украине за сутки с начала пандемии - более 27 тысяч (4 ноября 2021 года).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 946 202 человека; выздоровело – 3 601 952 человека; летальных случаев – 99 738.

Количество заболеваний в регионах в сутки: