СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили почти 33 тысячи новых случаев COVID-19 – это новый антирекорд с начала пандемии

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
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8:30 32 393 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников, сообщили в МОЗ.
Согласно данным карты СНБО, наибольшее количество заболевших в Украине за сутки с начала пандемии - более 27 тысяч (4 ноября 2021 года).
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 946 202 человека;
выздоровело – 3 601 952 человека;
летальных случаев – 99 738.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 2012;
Винницкая область – 1512;
Волынская область – 544;
Днепропетровская область – 1270;
Донецкая область – 1348;
Житомирская область – 2467;
Закарпатская область – 855;
Запорожская область – 523;
Ивано-Франковская область – 2862;
Киевская область – 980;
Кировоградская область – 186;
Луганская область – 513;
Львовская область – 2696;
Николаевская область – 616;
Одесская область – 1939;
Полтавская область – 903;
Ровенская область – 1424;
Сумская область – 1909;
Тернопольская область – 1597;
Харьковская область – 1593;
Херсонская область – 670;
Хмельницкая область – 1391;
Черкасская область – 700;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область – 798.