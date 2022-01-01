На Николаевщине спасатели помогли семье вытащить автомобиль, застрявший на полевой дороге

В среду, 26 января, в Николаевской области спасатели оказали помощь семье, чей автомобиль застрял на полевой дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 10:50 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что автомобиль ВАЗ-2107 застрял на полевой дороге возле села Михайловка Баштанского района. В транспортном средстве были отец, мать и несовершеннолетний ребенок.

Спасатели на автомобиле повышенной проходимости с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль и отбуксировали его на проезжую дорогу, и тот продолжил движение.

Напомним, на Николаевщине патрульные с неравнодушными гражданами помогли вытащить выехавшую в кювет фуру.