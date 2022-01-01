За сутки на Николаевщине прибавилось еще 616 случаев COVID-19

На 27 января в Николаевской области выявлено 616 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 27 января из всех 120 053 (+616) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 70 911 (+351); – Первомайск – 7 183 (+71); – Южноукраинск – 3 848 (+10); – Вознесенск – 2692 (+13); – Очаков – 2035 (+57); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 114 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 083 (+11) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 143, всего – 113 430.

Умерло от последствий COVID-19 – 3 380, в сутки – 1.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 27 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 480 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 48 больных; - городская больница №3 Николаева – 58 больных и 5 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 62 больных и 2 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 38 больных и 35 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 27 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 27 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 10 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 19 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 6 больных и 10 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 2 больных; - Новобугская центральная районная больница – 20 больных и 10 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 24 больных и 11 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 6 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 25 больных и 13 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 5 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 27 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 312,06 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,24% (при допустимом не более 65%); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 42,11 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 18,41% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +40,32% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 27 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27,81%.