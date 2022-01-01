В Николаеве в очередной раз сообщили о «заминировании» здания мэрии и всех школ города

В Николаеве, в четверг, 27 января, поступило сообщение от неизвестного о якобы заминировании здания городского совета и всех школ города.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В связи с инцидентом всех посетителей и чиновников мэрии эвакуировали.

Сейчас по адресам направлены оперативные службы: полицейские, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, кинологи, медики.

Проводится обследование зданий и близлежащих территорий на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Отметим, уже более двух недель подряд поступают сообщения о «заминировании» в Николаеве. Первое поступило 9 января, в нем говорилось, что якобы произойдет взрыв на катке на Соборной площади.

10 января неизвестный сообщил о заминировании гимназии №31 по улице 1-й Слободской, 42. В сообщении говорилось, что некий Марк Степак заложил несколько пакетов самодельного взрывного устройства в здании гимназии №31, и если ему не выплатят три миллиона рублей , то «все они взорвутся в 14:00». Оперативные службы проверили территорию учебного заведения – сообщение о заминировании оказалось ложным. Следующие дни также поступали не подтверждаемые подобные сообщения.

В Николаеве ряд школ решили с 18 января перейти на дистанционную форму обучения в связи с участившимися сообщениями о заминировании заведений.

Напомним, сообщалось, что сообщения о псевдозаминированиях объектов инфраструктуры Украины поступают из РФ и «ЛДНР».