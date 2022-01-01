В Николаевской области водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

26 января около 19:40 на автодороге Н-11 «Николаев-Днепр» в селе Марьяновка Баштанского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием неустановленного автомобиля, предварительно грузового и 50-летнего пешехода.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП мужчина погиб. Водитель транспортного средства место происшествия покинул.

«По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет», - говорится в сообщении.

Все обстоятельства ДТП и его причины выясняются. Полицейские устанавливают водителя и разыскивают транспортное средство, на котором была совершена автоавария.

В полиции обращаются к тем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Баштанка, ул. Семена Бойченко, 5, тел. (05158)-2-71-56 или 102.

Напомним, как 1 января на Николаевщине водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места ДТП – пешеход умер в больнице, полиция ищет виновника аварии.