Нардеп Арахамия прокомментировал трагедию в Днепре, заявив о необходимости создания следственных и судебных органов для военнослужащих

Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о необходимости создания следственных и судебных органов для военнослужащих.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Днепре ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев и сбежал с оружием с места преступления.

Комментируя трагедию, Давид Арахамия выразил соболезнования родным погибших.

— Во-первых, я бы хотел выразить слова соболезнования родным и близким погибших, это трагедия. Я в шоке, если честно, от случившегося, и мне очень жаль погибших. У меня пока еще не укладывается это все в голове, - сказал Арахамия.

Также он сообщил, что подобная трагедия толкает нардепов на то, чтобы инициировать военное законодательство и создать органы, которые расследовали бы преступления военнослужащих. Также он заявил, что будет инициировать рассмотрение этого вопроса перед коллегами в Верховной Раде.

— Первый и очень важный вывод, который нам необходимо сделать, это неотвратимость реформирования законодательства о военной юстиции. Нам это необходимо. Мы должны создать орган, который будет расследовать преступления, совершенные военнослужащими и относительно военнослужащих. Помимо расследовательного органа нужен еще и судебный. Нам нужны военные суды, которые смогут дать справедливую и правовую оценку действиям военных. Я буду поднимать этот вопрос в Парламенте в ближайшее время, - сообщил Давид Арахамия.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы в Украине и пообещал оказать немедленную оценку и отпор каждому незаконному действию в этом вопросе.Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы в Украине и пообещал оказать немедленную оценку и отпор каждому незаконному действию в этом вопросе.

В ноябре 2021 года Зеленский поприветствовал сформированный состав Этического совета, призванный установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.