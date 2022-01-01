В Николаеве автомобиль Audi снес электроопору

В четверг, 27 января, в Николаеве на проспекте Богоявленском в результате ДТП автомобиль Audi S6 снес электроопору.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль Audi двигался в направлении Жуковского кольца. Как пояснил водитель авто, во время движения легковушку «подрезал» другой автомобиль, из-за чего водитель потерял управление, выехав за пределы проезжей части, и снес электроопору.

В результате ДТП пострадал пассажир Audi, у которого предварительно ушиб плеча.

Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, как в Николаеве Lexus депутата облсовета Кормышкина протаранил столб.