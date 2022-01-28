Космическая ракета SpaceX, запущенная семь лет назад, может врезаться в Луну

Чуть более чем через месяц, 4 марта, ракета Falcon 9 компании SpaceX (точнее, ее вторая ступень) врежется в поверхность обратной стороны Луны.

Об этом сообщает «Медуза».

Ракета-носитель, которая движется к Луне, по плану не должна была этого делать. Ее запустили почти семь лет назад, в феврале 2015 года. Ракета успешно вывела на орбиту космический аппарат DSCOVR для наблюдения за Солнцем и Землей.

А вторая ступень ракеты сожгла топливо, осталась в космосе и стала двигаться, как заявил метеоролог Эрик Бергер, по «в некоторой степени хаотичной орбите». Теперь фрагмент космического мусора массой в четыре тонны со скоростью 2,58 километра в секунду летит в сторону Луны. По расчетам аналитика данных Билла Грея, ступень ракеты столкнется со спутником Земли 4 марта.

Напомним, ранее компания SpaceX успешно запустила в космос украинский спутник «Сич».