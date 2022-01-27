Депутат Чайка обратился в полицию по факту спила сосен в Корабельном районе Николаева

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка рассказал, что в Корабельном районе Николаева продолжительное время неизвестные лица спиливают сосны возле яхт-клуба. По этому факту он направил протокольное поручение главе района Александру Цуканову, а также обратился в полицию.

Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

Как известно, местные жители сообщили о том, что в Николаеве неизвестные спилили около десятка сосен в парке на улице Новостройная. По их словам, деревья находились в здоровом состоянии.