Депутат Чайка обратился в полицию по факту спила сосен в Корабельном районе Николаева

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка рассказал, что в Корабельном районе Николаева продолжительное время неизвестные лица спиливают сосны возле яхт-клуба. По этому факту он направил протокольное поручение главе района Александру Цуканову, а также обратился в полицию.
Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.
Как известно, местные жители сообщили о том, что в Николаеве неизвестные спилили около десятка сосен в парке на улице Новостройная. По их словам, деревья находились в здоровом состоянии.
«На личном приеме ко мне обратились жители Корабельного района по факту вырубки леса. Внес предложение дать протокольное поручение сессии главе администрации Корабельного района с просьбой разобраться в ситуации с незаконной вырубкой соснового леса в районе яхт-клуба Корабельного района, и недопущении подобных случаев в дальнейшем. Накануне обратился по этому факту в правоохранительные органы. Ситуацию буду держать на контроле», - написал депутат.