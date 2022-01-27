В горздраве заявили, что станция переливания крови завышает цены для николаевских больниц: «В соседнем Херсоне в три раза дешевле»

Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявила, что областная станция переливания крови в несколько раз завышает цены на свои услуги для городских больниц.

Об этом она сообщила во время заседания медицинской коллегии, передает «Преступности.НЕТ».

— Сегодня есть вопрос по расценкам переливания крови на областной станции переливания крови, которые в разы безосновательно завышены для наших учреждений, и составляют до 2 миллионов гривен как для больницы скрой медицинской помощи, хотя последние 4 года наши больницы стопроцентно выполняли план по донорству. Все руководители привлечены к сдаче. Мы сдаем ее дважды в год, — рассказала Шамрай.

При этом начальница подчеркнула, что «в соседнем Херсоне цены в три раза дешевле, чем в областной станции, которая финансируется субвенцией из государственного бюджета».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве донорам выдают некачественную еду. Выяснилось, что у станции переливания крови возникли проблемы с поставщиком услуги.