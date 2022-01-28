СПЕЦТЕМА: В Украине второй день подряд фиксируют рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:21 За сутки 27 января в Украине зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), сообщили в Минздраве. Отметим, что самое большое количество выявленных новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.
81 098 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 342 человека; летальных исходов – 144; выздоровели – 6 142 человека.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 980 610 человек; выздоровели – 3 608 094 человека; летальных исходов – 99 882; проведено ПЦР-тестирование – 17 848 132.
С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3980610
|
34408
|
99882
|
144
|
3608094
|
6142
|
272634
|
715,9
|
м. Київ
|
361128
|
2384
|
8474
|
10
|
333290
|
739
|
19364
|
653,1
|
Вінницька
|
127141
|
1505
|
3337
|
11
|
110854
|
240
|
12950
|
841,3
|
Волинська
|
109235
|
682
|
2250
|
7
|
102201
|
84
|
4784
|
464,4
|
Дніпропетровська
|
252934
|
1523
|
9131
|
12
|
234794
|
221
|
9009
|
284,7
|
Донецька
|
178444
|
1383
|
5293
|
7
|
165386
|
118
|
7765
|
413,5
|
Житомирська
|
153230
|
1988
|
3345
|
3
|
138560
|
181
|
11325
|
940,9
|
Закарпатська
|
96575
|
889
|
2544
|
3
|
85902
|
207
|
8129
|
648,9
|
Запорізька
|
187326
|
644
|
5492
|
10
|
178172
|
232
|
3662
|
218,0
|
Івано-Франківська
|
156495
|
2807
|
3234
|
6
|
125431
|
437
|
27830
|
2038,3
|
Київська
|
196438
|
1188
|
4821
|
5
|
183072
|
343
|
8545
|
479,5
|
Кіровоградська
|
35294
|
181
|
1646
|
6
|
31471
|
42
|
2177
|
234,5
|
Луганська
|
63941
|
557
|
2265
|
3
|
57927
|
56
|
3749
|
557,6
|
Львівська
|
250166
|
2793
|
6185
|
10
|
214591
|
125
|
29390
|
1172,4
|
Миколаївська
|
120651
|
598
|
3384
|
4
|
113597
|
167
|
3670
|
329,0
|
Одеська
|
256396
|
2406
|
5708
|
4
|
232336
|
210
|
18352
|
773,1
|
Полтавська
|
150738
|
1044
|
3946
|
4
|
139418
|
762
|
7374
|
533,8
|
Рівненська
|
139034
|
1732
|
2370
|
7
|
127347
|
341
|
9317
|
809,3
|
Сумська
|
148127
|
1689
|
2967
|
3
|
130395
|
425
|
14765
|
1389,0
|
Тернопільська
|
121837
|
1622
|
2217
|
2
|
107328
|
146
|
12292
|
1186,6
|
Харківська
|
261546
|
1317
|
6566
|
5
|
236393
|
303
|
18587
|
701,5
|
Херсонська
|
83625
|
784
|
2758
|
4
|
76428
|
51
|
4439
|
433,6
|
Хмельницька
|
160830
|
1865
|
3475
|
3
|
144614
|
273
|
12741
|
1018,6
|
Черкаська
|
136351
|
841
|
2774
|
6
|
127637
|
158
|
5940
|
500,5
|
Чернівецька
|
131699
|
1088
|
3114
|
7
|
117237
|
124
|
11348
|
1261,2
|
Чернігівська
|
101429
|
898
|
2586
|
2
|
93713
|
157
|
5130
|
520,2