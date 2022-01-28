СПЕЦТЕМА: В Украине второй день подряд фиксируют рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:21 За сутки 27 января в Украине зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), сообщили в Минздраве. Отметим, что самое большое количество выявленных новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.

81 098 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 342 человека; летальных исходов – 144; выздоровели – 6 142 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 980 610 человек; выздоровели – 3 608 094 человека; летальных исходов – 99 882; проведено ПЦР-тестирование – 17 848 132.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: