СПЕЦТЕМА: В Украине второй день подряд фиксируют рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

прочтения: 738
28.01.2022 08:21

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:21 За сутки 27 января в Украине зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), сообщили в Минздраве. Отметим, что самое большое количество выявленных новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.

81 098 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу – 27 228 человек, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу – 24 980 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 342 человека; летальных исходов – 144; выздоровели – 6 142 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 980 610 человек; выздоровели – 3 608 094 человека; летальных исходов – 99 882; проведено ПЦР-тестирование – 17 848 132.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности проведено 30 166 832 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3980610

34408

99882

144

3608094

6142

272634

715,9

м. Київ

361128

2384

8474

10

333290

739

19364

653,1

Вінницька

127141

1505

3337

11

110854

240

12950

841,3

Волинська

109235

682

2250

7

102201

84

4784

464,4

Дніпропетровська

252934

1523

9131

12

234794

221

9009

284,7

Донецька

178444

1383

5293

7

165386

118

7765

413,5

Житомирська

153230

1988

3345

3

138560

181

11325

940,9

Закарпатська

96575

889

2544

3

85902

207

8129

648,9

Запорізька

187326

644

5492

10

178172

232

3662

218,0

Івано-Франківська

156495

2807

3234

6

125431

437

27830

2038,3

Київська

196438

1188

4821

5

183072

343

8545

479,5

Кіровоградська

35294

181

1646

6

31471

42

2177

234,5

Луганська

63941

557

2265

3

57927

56

3749

557,6

Львівська

250166

2793

6185

10

214591

125

29390

1172,4

Миколаївська

120651

598

3384

4

113597

167

3670

329,0

Одеська

256396

2406

5708

4

232336

210

18352

773,1

Полтавська

150738

1044

3946

4

139418

762

7374

533,8

Рівненська

139034

1732

2370

7

127347

341

9317

809,3

Сумська

148127

1689

2967

3

130395

425

14765

1389,0

Тернопільська

121837

1622

2217

2

107328

146

12292

1186,6

Харківська

261546

1317

6566

5

236393

303

18587

701,5

Херсонська

83625

784

2758

4

76428

51

4439

433,6

Хмельницька

160830

1865

3475

3

144614

273

12741

1018,6

Черкаська

136351

841

2774

6

127637

158

5940

500,5

Чернівецька

131699

1088

3114

7

117237

124

11348

1261,2

Чернігівська

101429

898

2586

2

93713

157

5130

520,2

    Фотофакт