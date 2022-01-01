В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв – один человек погиб, спасатели проводят поисковую операцию

В Запорожье в пятницу, 28 января, произошел взрыв в четырехэтажном доме. Один человек погиб, спасатели проводят поисковую операцию.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

В 04:04 в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения.

Из третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.

В результате взрыва погиб один человек и пострадали два человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены семь квартир.

ГСЧС обеспечила освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения.

Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники.

В отделе коммуникации Нацполиции в области сообщили, что по данному факту следственным управлением внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины.

На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

По состоянию на 8:30подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

Напомним, как утром 27 ноября в Новой Одессе в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на пятом этаже), в результате чего разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, последнего мужчину нашли спустя сутки, также троих пострадавших достали из-под обломков дома и 54 человека эвакуировали из здания. Также 24 декабря в ОГА сообщили, что пострадавшим после взрыва дома в Новой Одессе выделят 4,4 миллиона гривен из резервного фонда облбюджета на компенсацию жилья