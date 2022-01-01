В Южноукраинске Toyota столкнулась с автобусом – водителя легковушки из салона «вырезали» спасатели

В Южноукраинске 27 января произошло столкновение Toyota и автобуса «Богдан». Водителя легкового автомобиля пришлось извлекать спасателям.

Об этом сообщили в 1-м государственном пожарно-спасательном отряде ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Авария произошла примерно в 16:56.

По прибытию спасатели отключили аккумулятор автомобиля, деблокировали водителя легкового автомобиля с помощью аварийно-спасательного инструмента и доставили его в скорую медицинскую помощь, для дальнейшего обследования в городской больнице, подан пенный ствол для создания пенной подушки над разлитым горючим.

На месте работало 14 человек личного состава 27-й и 25-й государственных пожарно-спасательных частей три единицы техники.

Напомним, как в Одесской области водитель рейсового автобуса выехал на «встречку» и столкнулся с BMW – пострадали пятеро человек.