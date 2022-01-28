На Николаевщине из-за замыкания проводки возник пожар в частном доме

В пгт Братское Вознесенского района вечером 29 января произошел пожар в доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре жилого дома по улице Толстого на спецлинию 101 сообщили в 17:15. На место выехал дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС.

По прибытию установлено, что горит в одной из комнат дома. Пожарные локализовали пожар в 17:23, ликвидировали в 17:27 на площади 15 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя, дополнительно привлекались сотрудники полиции.