Николаевские полицейские помогли разыскать 8-летнего мальчика, который, не дожидаясь матери, решил самостоятельно отправиться к врачу

Утром в пятницу, 28 января, в полицию от жительницы Николаева поступило сообщение об исчезновении ее 8-летнего сына.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что пока женщина одевалась дома, сын должен был подождать ее на улице, однако когда она вышла, ребенка уже нигде не было.

На поиски мальчика были сразу ориентированы ближайшие наряды патрульной полиции и ювенальные полицейские. Уже вскоре к бабушке ребенка позвонила по телефону семейный врач и спросила, почему 8-летний пациент пришел на обследование без взрослых.

Известно, что мать ребенок должен был посадить его в маршрутное такси, а встретить по договоренности была бабушка и отвести его к семейному врачу.

Оказалось, что мальчик решил сам добраться до амбулатории. Сел в «маршрутку», но проехал одну остановку, из-за чего разминулся с бабушкой. Мобильный у него разрядился и, к счастью, ребенок знал наизусть номер телефона бабушки. Семейный врач связалась с женщиной, а патрульные полицейские, вместе с бабушкой, объезжали территорию в поисках пропавшего мальчика, и быстро отвезли ее к внуку.

«Спасибо за бдительность семейному врачу, проявленное неравнодушие и помощь», - добавили в полиции.

Напомним, как двое детей сбежали из дома и босиком преодолели 10 километров из Винницкой области к бабушке в Одесскую.