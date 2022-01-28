В Одессе при демонтаже здания часть стены упала на трех рабочих – один скончался в «скорой»

В Одессе в пятницу, 18 января, во время демонтажа здания пострадали трое рабочих. Один из них умер в карете скорой помощи.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали три работника.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, транспортировали с помощью специальных ниш одного из пострадавших, у которого обнаружили открытый переломом конечности, с третьего этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

Один из пострадавших погиб в карете скорой.

Напомним, как на стройке в Николаеве мужчину убило упавшей металлической балкой.