В Ингульской администрации Николаева решили передать барельеф Ленина в краеведческий музей

В администрации Ингульского района Николаева определились по поводу дальнейшей судьбы барельефа советского политического деятеля Владимира Ленина, который является частью памятника «Юность» и подлежит декоммунизации. Барельеф передадут в Николаевский областной краеведческий музей.

Об этом рассказала глава администрации Анна Ременникова, передает «Суспільне».

Как известно, в администрации Ингульского района сначала заявили, что думают чем-то прикрыть барельеф Ленина, а позже удалили информацию.

По ее словам, памятник находится на балансе департамента жилищно-коммунального хозяйства. Пока решают, кто сможет профессионально произвести демонтаж.

— Думаю, что подрядчик сделает это быстрее и лучше. Передадим в краеведческий музей, пусть будет памятка для нас, — сказала Ременникова.

Напомним, как члены исполнительного комитета Николаевского городского совета согласовали частичный демонтаж памятника Ленинскому комсомолу по проспекту Богоявленскому возле парка «Юность».