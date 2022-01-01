В Бердянске нашли повешенным военнослужащего-контрактника

В Бердянске Запорожской области был найден повешенным военнослужащий, который проходил службу по контракту. Полицейские предварительно оценили это как самоубийство, но говорят, что раньше о намерениях уйти из жизни мужчина не говорил.

Об этом сообщает « Громадське» со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Правоохранители получили сообщение о смерти военнослужащего 27 января. Мужчину нашли повешенным в гараже на улице Ивана Франко. Предсмертной записки у него не было.

Военнослужащим оказался житель Бердянска 1988 года. Полицейские квалифицировали уголовное производство как самоубийство по статье 115 Уголовного кодекса. Дело было направлено на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

Напомним, как в Луганской области 18 января нашли застреленным украинского военнослужащего. Незадолго до этого, 3 января, в Донецкой области нашли застреленным военнослужащего по контракту.