В одном из американских штатов обвалился автомобильный мост перед приездом президента Байдена

В Питтсбурге (штат Пенсильвания) обвалился автомобильный мост за несколько часов до того, как в город должен был приехать американский президент Джо Байден для обсуждения городской инфраструктуры.
Об этом сообщает Tampa Bay Times.
Двухполосный автомобильный мост, который находится возле парка Фрик, рухнул рано утром в пятницу, 28 января. В результате обрушения десять человек получили незначительные травмы, троих госпитализировали. К счастью, никто не погиб.
На фото с места происшествия видно, что несколько автомобилей и пассажирский автобус оказались в ловушке из-за обвала моста. Спасателям пришлось сформировать живую цепь, чтобы достать нескольких пассажиров и водителя из автобуса, болтающегося над обрывом.
Также власти задействовали дроны, чтобы проверить, нет ли пострадавших или жертв под обрушившимися секциями моста.
Примечательно, что через несколько часов после обрушения в Питтсбург должен был приехать Байден для продвижения своего законопроекта об инфраструктуре на 1 трлн долл. Этот документ предусматривает обслуживание городских мостов.
По данным местных властей, причиной обрушения моста стала утечка газа.
Напомним, как на юге Турции из-за сильных ливней обвалились два моста, десятки домов затоплены.