СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
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10:09 По состоянию на 29 января 2022 года в Украине зафиксировано 37 351 новый случай COVID-19. В частности, заболели 5341 ребенок и 806 медработников.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 017 961 человек;
- поправилось – 3 615 257 человек;
- летальных исходов – 100 031;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 2418;
Винницкая область – 2100;
Волынская область – 768;
Днепропетровская область – 1822;
Донецкая область – 1430;
Житомирская область – 2214;
Закарпатская область – 876;
Запорожская область – 739;
Ивано-Франковская область – 2572;
Киевская область – 1227;
Кировоградская область – 193;
Луганская область – 599;
Львовская область – 3791;
Николаевская область – 686;
Одесская область – 2598;
Полтавская область – 915;
Ровенская область – 1994;
Сумская область – 1502;
Тернопольская область – 1487;
Харьковская область – 1319;
Херсонская область – 813;
Хмельницкая область – 2186;
Черкасская область – 933;
Черновицкая область – 1085;
Черниговская область – 1084.