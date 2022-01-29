СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 37 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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10:09 По состоянию на 29 января 2022 года в Украине зафиксировано 37 351 новый случай COVID-19. В частности, заболели 5341 ребенок и 806 медработников.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 4 017 961 человек;

- поправилось – 3 615 257 человек;

- летальных исходов – 100 031;

- проведено ПЦР-тестирование – 17 942 426.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровенская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084.