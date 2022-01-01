На Николаевщине за сутки COVID-19 заболели 686 человек, никто из пациентов не умер

В Николаевской области за сутки, по состоянию на 29 января, обнаружили 686 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Распределение новых случаев по городам и районам:
- Николаев – 439;
- Первомайск – 26;
- Южноукраинск – 22;
- Вознесенск – 19;
- другие районы и ОТГ – 180.
За минувшие сутки выздоровело 162 больных, никто из пациентов не умер.
Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели COVID-19 – 121 тысяча 337 человек, умерло 3384.
По состоянию на 10:00 29 января на стационарном лечении находится 553 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 59 больных;
- городская больница №3 Николаева – 58 больных и 5 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 72 больных и 1 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 51 больной и 36 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 30 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 27 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 11 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 9 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 26 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 6 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской ОТГ – 3 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 26 больных и 10 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 10 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 7 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 28 больных и 32 человека с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 6 больных;