На Николаевщине за сутки COVID-19 заболели 686 человек, никто из пациентов не умер

В Николаевской области за сутки, по состоянию на 29 января, обнаружили 686 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Распределение новых случаев по городам и районам:

- Николаев – 439; - Первомайск – 26; - Южноукраинск – 22; - Вознесенск – 19; - другие районы и ОТГ – 180.

За минувшие сутки выздоровело 162 больных, никто из пациентов не умер.

Всего с начала пандемии в Николаевской области заболели COVID-19 – 121 тысяча 337 человек, умерло 3384.

По состоянию на 10:00 29 января на стационарном лечении находится 553 человека, больных COVID-19 или с подозрением, из них: