В Николаеве ночью водитель Renault снес ограду на Центральном проспекте и врезался в дерево

В Николаеве ночью 29 января водитель автомобиля Renault попал в ДТП на проспекте Центральном.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

Авария случилась около 4:00-4:30 напротив автобусной остановки (в сторону улицы Декабристов). Водитель Renault сбил ограждение на проспекте и врезался в дерево. В результате ДТП его автомобиль перевернулся.

По словам очевидца, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он и его спутники не хотели, чтобы на место происшествия приехала полиция. Также водитель говорил, что ему не нужна медицинская помощь. Вскоре лежащий на борту автомобиль перевернули.

Сообщество «Police control» (и Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области») опубликовали фото, на которых видно, что на место прибыли полиция, медики и спасатели. В этом случае очевидцы также предполагают, что водитель был нетрезв. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее в Николаеве автомобиль Audi снес электроопору.