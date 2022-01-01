В Николаеве произошел пожар в пятиэтажке, обошлось без пострадавших

Фото - иллюстрация В Николаеве 29 января случился пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Молодогвардейская.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в Службу спасения сообщили в 1:29. На место направили два отделения и автолестницу 4-й государственной пожарно-спасательной части, а также дежурную смену оперативно-координационного центра. Пожар погасили на площади 10 кв.м, огнем уничтожена мебель, книги, вещи домашнего обихода. Травмированных и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В другом случае 29 января произошел пожар гаража и летней кухни в поселке Веселиново. Возгорание ликвидировали на площади 70 кв.м, его причина устанавливается. От огня спасли жилой дом.

Напомним, ранее в Николаеве за сутки произошло три пожара в жилом секторе.